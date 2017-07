Wolfenstein 2: Beide Timelines aus dem Vorgänger werden berücksichtigt

PC XOne PS4

In Wolfenstein - The New Order (Testnote: 7.5) konntet ihr bekannterweise durch eine Entscheidung eine von den beiden Timelines (Zeitlinien) erschaffen und somit festlegen, wie bestimmte Levels gespielt werden und welche Charaktere die Ereignisse im Spiel überleben. Bereits im Zuge der diesjährigen E3 deuteten Machine Games und Bethesda an, dass die Timelines aus dem Vorgänger eine Rolle in Wolfenstein 2 - The New Colossus (Preview) spielen werden. Allerdings wurden damals keine weiteren Details dazu verraten. In einem Interview mit den Kollegen von Game Informer hat sich Machine Games nun zu dem Thema geäußert.

Wie der Studio-Creative-Director Jens Matthies erklärte, werden dabei nicht eure Spielstände aus dem ersten Teil übernommen, wie es beispielsweise bei der Mass-Effect-Reihe der Fall war. Stattdessen werdet ihr die Möglichkeit haben zu Beginn einfach zwischen den beiden Timelines zu wählen und damit bestimmen, welche Ereignisse in der Geschichte von Wolfenstein 2 - The New Colossus berücksichtigt werden. Eure Wahl werdet ihr laut Matthies schon während des Prologs treffen, bevor die Story ihren Lauf nimmt. Wolfenstein 2 - The New Colossus wird ab dem 27. Oktober für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.