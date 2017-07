Heliborne: Taktisches Actionspiel erscheint im Herbst

PC Linux

Diesen Herbst wird das taktische Hubschrauber-Actionspiel Heliborne von Jetcat Games das Early-Access-Programm von Steam nach eineinhalb Jahren verlassen. Das vor fünf Jahren von drei Freunden in der Freizeit gestartete Projekt war zunächst ein reines Online-Spiel. Im Early-Access kristallisierten sich dann drei Wünsche der Spielerschaft heraus: Ein neues Flugmodell sollte die Hubschrauber realistischer fliegen lassen, weitere taktische Möglichkeiten im Zusammenspiel mit Bodentruppen sollte mehr Tiefgang erzeugen und ein lokaler Einzelspieler-Modus wurde gewünscht. Mit der Implementierung der taktischen Übersichtskarte im kommenden Update haben die Entwickler diese Ziele während der Zeit im Early-Access erfüllt und der offizielle Release soll nun bald folgen.

Das Spiel deckt vom Koreakrieg der 1950er Jahre über den Vietnamkrieg bis in die heutige Zeit alle Generationen von Hubschraubern ab. Egal ob ihr im Einzelspieler, im Mehrspieler gegen den Computer oder im Team: Ihr wählt passend zum Szenario der Karte aus über 40 Fluggeräten maximal drei Hubschrauber unterschiedlicher Klassen aus, wählt deren Bewaffnung und entscheidet ob ihr besondere Soldaten mitnehmen möchtet. Während ihr mit Aufklärungshubschraubern gegnerische Bewegungen meldet, Mörserfeuer anfordert oder mit Kampfhubschraubern angreift, könnt ihr mit Transporthubschraubern gezielt Soldaten mit unterschiedlichen Waffen absetzen um Stützpunkte auf der Karte zu besetzen, Angriffe zu unterstützen oder Hinterhalte zu legen. Mit der taktischen Karte soll es euch leichter gemacht werden diese Aktionen zu planen, denn auf dem Boden fahren KI-gesteuerte Convoys aus feindlichen Panzerfahrzeugen um ebenfalls Stützpunkte zu erobern und deren Soldaten wollen euch in ihre Fallen locken. Der Schlüssel zum Sieg einer Runde liegt darin die eigenen Bodentruppen zu unterstützten ohne währenddessen zu oft vom Himmel geholt zu werden. Denn wenn ein Hubschrauber abgeschossen wurde, steht er euch eine Zeitlang nicht zur Verfügung. Im schlimmsten Fall fährt ein Convoy des eigenen Teams geradewegs in einen voll ausgestatteten Stützpunkt des gegnerischen Teams und euer, bis an die Zähne bewaffneter Kampfhubschrauber steht in der Werkstatt.

Die Entwickler haben bereits neue Ziele wie eine Kampagne, aber ob das Spiel mit seinem klassischen Bezahlmodell einen Platz findet neben Free-to-Play-Größen wie World of Tanks und Warthunder und weiterentwickelt werden kann, wird sich in wenigen Monaten zeigen. Im aktuellen Trailer seht ihr die verschiedenen Möglichkeiten auf das Schlachtfeld Einfluss zu nehmen.