Spieleveteranen-Podcast #100: Fünfer-Stammtisch

Im April 2009 gingen die Spieleveteranen in der Besetzung Langer, Locker, Lenhardt, Schneider-Johne erstmals on Air – wobei sich der Name erst nach der Aufnahme herauskristallisierte. 99 Podcast-Folgen – und diverse Kurz-Patreon-Episoden – sind seitdem erschienen, nun ist die Jubiläumsausgabe da.

Für den 100. Spieleveteranen-Podcast haben sich Jörg Langer und Heinrich Lenhardt ein paar Besonderheiten einfallen lassen. Das erste Segment, also der Smalltalk, erreicht mit fast zwei Stunden Laufzeit alte Podcast-Gesamtlaufzeiten – und kehrt damit ausnahmsweise zum alten "Stammtisch-Charakter" zurück.

Das geht natürlich nur mit den passenden Gästen: Mit-Gründungsmitglied Anatol Locker und die Spieleveteranen-Veteranen Roland Austinat und Mick Schnelle geben sich die Ehre. Gemeinsam spricht die Runde über die Anfänge des Podcasts sowie besondere Ereignisse. Allerdings haut es Anatol aufgrund technischer Probleme bald wieder aus der Leitung – genießt also jedes Statement von ihm, als wäre es das letzte in diesem Cast...

Im zweiten Abschnitt wandeln Jörg und Heinrich dann die bekannte Zeitreise ab. Anstatt wie üblich in alten Magazinen zu blättern, hören sie sich noch einmal die allererste Folge an und kommentieren sie fleißig.

0:02:16 Stammtisch

0:02:16 Die Stammtischrunde stellt sich vor. Einige der Teilnehmer fühlen sich dabei sofort an die Anfänge des Spieleveteranen-Podcast erinnert.

0:08:12 Roland hat die erste Xbox mit Knights of the Old Republic ausgepackt und empfiehlt die Serie Pan Am weiter.

0:13:50 Mick ist in den Blitzkrieg 3 gezogen und holte Staffel 6 von Game of Thrones sowie einen Karl May-Film von 1936 nach.

0:20:11 Anatol schwärmt von Horizon - Zero Dawn und berichtet über den hohen Schwierigkeitsgrad von Elite Dangerous.

0:24:35 Jetzt holt Jörg aus und erzählt von seinen Erlebnissen in Strategic Command – WW2 War in Europe.

0:30:06 Beim Thema Playerunknown’s Battlegrounds schaltet sich auch Heinrich ein, der außerdem Mass Effect - Andromeda und Wolfenstein - The New Order angeht.

0:40:12 Ein Rückblick auf die Anfänge des Spieleveteranen-Podcast: Heinrich und Jörg erinnern sich.

0:50:40 Wie Mick und Roland zu den Spieleveteranen kamen

1:06:19 Das erste Heftblättern, der erste Stargast und die „Live“-Podcasts mit und ohne Kamera.

1:22:10 Micks Kontakte zum Fremdenverkehrsamt in Baldham und seine prominente Nachbarschaft

1:28:24 Heinrich lenkt das Gespräch zurück auf das eigentliche Thema, und Mick erläutert, warum es gut ist, der meistgehasste Redakteur eines Magazins zu sein.

1:43:24 Bevor die Gäste rausgeworfen werden, hat Roland noch eine Frage zu klären.

1:47:00 Zeitreise: SPV-Episode 1

1:47:00 So hat alles angefangen: Jörg und Heinrich hören gemeinsam in die Folge 1 rein.

1:55:51 Die Themen der Woche waren Will Wright und sein Abschied von EA sowie Nintendos neuster Handheld, der DSi.

2:06:44 Von Anfang an gesetzt: Die Kategorie „Was haben wir zuletzt gespielt?“ Einiges, wie wir mit diversen Ton-Dokumenten und heutiger Einordnung belegen.

2:19:29 Wie lang darf der Podcast denn sein? Damalige Vorstellung trifft heutige Realität.

2:23:06 Vorschau

2:23:11 Achtung, Nicht-Patreoniken: wir haben ein neues 3.000-Dollar-Ziel!

2:26:38 Podcast 101 (für Patreon-Unterstützer) kommt in der ersten August-Hälfte

2:29:27 Podcast 102 (für alle) wird in der zweiten August-Hälfte erscheinen

2:32:37 Abspann

Wir bedanken uns herzlich bei allen neuen und alten Zuhörern und natürlich bei den übrigen teilnehmenden Spielveteranen – inklusive Boris für den Kurz-Auftritt im Intro!