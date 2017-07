In den heutigen Wochend-Lesetipps geht es um Videospieler jenseits der 40 – oder wie man sie gemeinhin auch nennt: GamersGlobal-Leser – und die Klischees, mit denen sie sich im Alltag konfrontiert sehen, wenn sie ihr Hobby zur Sprache bringen. Weitere Themen sind Musik-Streaming und Technologiebäume in Strategiespielen.

"Des Kunden Freud', des Künstlers Leid"

Heute.de am 21. Juli, Anatol Locker

Streaming-Dienste wie Spotify und Apple Music haben den Verkauf von CDs als populärste Verbreitungsform von Musik weitgehend abgelöst. Untereinander nehmen sich die einzelnen Angebote nicht viel, schreibt Anatol Locker auf Heute.de, und für den einzelen Künstler bleibt am Ende wenig übrig: "Aber wohin fließt das Geld? Eine Studie der Beratungsfirma Ernst und Young schlüsselt das in einer Beispielrechung für Spotify auf. Von den 9,99 Euro behält der Dienst 21 Prozent (2,08 Euro). Das Plattenlabel bekommt 73 Prozent (7,32 Euro). Die restlichen 68 Cent gehen an die Musiker. Im Schnitt bekommt der Künstler - je nach Vertrag - pro gespieltem Song 0,0052 bis 0,0073 Euro." Außerdem geht es in dem Artikel um Netzneutralität.

"Über 40 und immer noch Gamer: Mit diesen Vorurteilen solltet ihr rechnen"

Spieletipps.de am 22. Juli, Micky Auer

Micky Auer ist 46 Jahre alt und arbeitet als Videospieljournalist. In seiner Kolumne auf Spieletipps.de schreibt er darüber, mit welchen Vorurteilen man ihm deswegen im Alltag begegnet: "Frauen Mitte 40 gefriert das Lächeln. Oft versuchen Sie die Situation zu retten, indem sie das Gespräch dann knapp beenden mit sowas wie: "Ach, du machst was mit Computern? Haha, da kenne ich mich nicht aus!" Oder aber sie schauen mich verständnislos an und bohren gezielt nach, ob ich überhaupt in der Lage bin, eine Familie zu haben."

"Der Technologiebaum als Reproduktionsort wissenschaftlich-technischer Narrative"

Paidia.de am 27. Juli, Andie Rothenhäusler

Der dritte Lesetipp, den wir heute für euch herausgesucht haben, ist eine Abhandlung zum Thema Tech-Trees und was diese über historische Betrachtungen in Strategiespielen aussagen. Andie Rothenhäusler hält auf Paidia.de fest: "Wenn in Technologiebäumen antike und mittelalterliche Epochen per­ma­nen­ten wissenschaftlichen und technischen Wandel erleben, so gibt dies vor allem eine westliche Perspektive wieder, die nicht älter als ein paar Jahr­hun­der­te ist. Wir gestalten Computerspiele so, wie es unserem Fortschritts­narrativ entspricht [...], wonach grundlegende Transformationen alle paar Dekaden auftreten und vor allem von den historischen Akteur*innen gewollt herbeigeführt werden – ungeachtet, dass eine solche Perspektive eine geschichtliche Novität darstellt."

Im heutigen Video: Wie man Horror-Game-Spieler wirklich erschrecken kann.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar!