PC XOne

Das Spielfeld ist hübsch und übersichtlich, manche Info fehlt aber noch.

Das Standardrepertoire

Kein Kartenspiel ohne genüßliches auspacken neuer Packs.

Viele gute Ideen

Gute oder böse Helden erhalten spezielle Boni.

Im Koop geht es gemeinsam gegen die KI.

Fazit

Sammelkartenspiel

Einzel- und Mehrspieler, Koop

Für Einsteiger bis Profis

Preis: Zugang zum Early Access nur mit Founder's Pack für 12,99 Euro

In einem Satz: Hübsches Sammelkartenspiel mit mit guter Dynamik, pfiffigen Ideen und Koop

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Das Problem für neue Trading-Card-Spiele ist der Platzhirsch Hearthstone . Dieses Jahr haben wir uns bereitsangeschaut ( zum Indie-Check von Faeria ), das mit seinen Taktikkämpfen am Kartentisch Platz nehmen möchte. Frisch in den Early Access ist das englischsprachigegestartet. Kann sich das F2P-Spiel im bekannten Fable-Universum über mehr als seinen Namen auszeichnen?Genretypisch könnt ihr einen von sechs Helden wählen, die alle eine Spezialfähigkeit wie Schaden zufügen, heilen oder Untote beschwören haben. Entsprechend gibt es klassenspezifische und neutrale Karten. Ihr könnt mit vorgefertigten Decks sofort loslegen oder euch Eigene zusammenstellen. Neue Karten oder ganze Packs gibt es als Belohnung sowie käuflich für das ebenfalls als Belohnung dienende Silber sowie Echtgeld. Ein Craftingsystem gibt es auch.Zum Ausspielen einer der dreißig Karten aus eurem Deck benötigt ihr Gold. In Runde eins startet ihr mit drei und bekommt jede Runde ein Gold dazu, so dass es sehr schnell zur Sache geht. Kreaturen haben "Strength" und "Health".Dazu können Spezialfähigkeiten kommen, die beispielsweise beim Ausspielen (Gegner nimmt Schaden), beim Tod (es erscheinen zwei andere Kreaturen), jede Runde (eine freundliche Einheit wird geheilt) oder auch dauerhaft (alle freundlichen Einheiten bekommen +1/+1) wirken.Die Zauber beinhalten das bekannte Repertoire wie Verzauberungen und Schadenszauber. Der Einsatz eurer Spezialfähigkeit schlägt mit zwei Gold zu Buche. Um anzugreifen zieht ihr bequem die Karte auf das gewünschte Ziel. An den Figuren seht ihr wichtige Infos, etwa dass sie diese Runde nicht angreifen kann oder im Todesfall etwas passiert.In den Partien habt ihr stets eine von drei Quests annehmen, beispielsweise müsst ihr eure Heldenfähigkeit viermal einsetzen. Sobald ihr das getan habt, könnt ihr euch Richtung gut oder böse bewegen (Fable-typisch ändert sich das Aussehen eures Helden!). Das hat einige Konsequenzen, insbesondere wird eure Heldenfähigkeit in eine von zwei Richtungen entwickelt. Es gibt auch Wechselwirkungen mit anderen Karten.Zudem können Kreaturen "Guard", das heißt diese Kreaturen müssen zuerst angegriffen werden, auch dadurch bekommen, dass ihr mit einem Goldaufwand eine Figur in den "Guard"-Modus versetzt.Das erlaubt euch große Flexibilität und gibt den Aktionen auf dem Spielfeld eine andere Dynamik. Zumal der "Guard"-Modus nur für eine Runde hält und dann wieder neu gesetzt werden muss.Fable Fortune besticht optisch mit seinen schön gezeichneten Karten (stellt unbedingt die Auflösung manuell ein!). Das Grundgerüst funktioniert schon sehr gut und durch die innovativen Twists grenzt es sich von Hearthstone ab, so dass Fable Fortune seine Spieler finden sollten. Wie für den Early Access üblich gibt es aber noch einige Macken. So wird manchmal ein Code statt des Steam-Namens des Gegners eingeblendet. Vereinzelt kam es nach Partien zu abstürzen und wir mussten das Spiel neu starten. Während einer Partie fehlt auch ein wenig Feedback: Es gibt keine Übersicht der zuletzt gewirkten Zauber, das Ablaufen der "Eieruhr" seht ihr nur während eurer Runde und eine Info darüber, wieviele Karten noch im Deck sind fehlt auch.Das sind aber nur kleinere Macken. Aufgrund der schönen Aufmachung, des guten Soundtracks und der dynamischen, innovativen Ideen solltet ihr als Kartenspieler unbedingt am Fable-Fortunes-Tisch Platz nehmen und euch einen Eindruck verschaffen, zumal wir die langfristige Balance noch nicht beurteilen können. Ergänzend könnt ihr euch noch das "Let's Try"-Video von GG-User Vampiro und das separate Video zum Koop anschauen