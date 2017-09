PC XOne PS4 Linux MacOS

Vorbei am großen Pendel und über die Stacheln hinweg erreichen wir das Levelende.

Ab in die Hölle

Die Mano Cornuta voraus, stürzen wir uns ins Geschehen.

Bist du Doom, oder was?

Die Zeit sitzt uns dauernd im Nacken. So auch hier.

Musik und Fazit

Action-Jump-and-run

kompetitiver Einzelspieler (Rangliste)

für geduldige Spieler, die nichts so schnell aus der Ruhe bringt

Preis am 22.9.2017: 12,74 Euro

In einem Satz: Guter Ansatz, schlechte Umsetzung

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Die Pine Studios veröffentlichten bereits im Juli 2016 ihr Action-Jump-and-runfür PC, Mac und Linux. Nun wurde der Titel für die Xbox One portiert (eine PS4-Version wird es ebenfalls geben) und möchte dort ebenso gefallen. Ob dem Spiel das gelingt oder der Soundtrack vielleicht das Beste am Port ist, klärt der Arcade-Check.Die Hölle. Ursprungsort von Modern Talking, der AfD oder allgemein allen Übels. Heimat des Teufels und Urlaubsdomizil von Dante.designte die passende Eingangstür undließ die Verdammten in seinem Bild des Jüngsten Gerichtes hineinstürzen. Insgesamt ein ziemlich interessanter Ort, den unser Protagonist Marty heute betritt.Um die Frage zu beantworten, warum jemand freiwillig in die Hölle hinabsteigen würde, müssen wir kurz ein wenig ausholen: Eines morgens, als Marty nach einer durchzechten Nacht ordentlich verkatert auf seiner Couch hockte und genüßlich zu einem Scheibchen Metal das erste Reparierbier schlürfen wollte, drangen plötzlich ein paar Höllendämonen in seine Wohnung ein. Darüber gar nicht erfreut, kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der Marty nicht nur seinen rechten Unterarm, sondern auch noch seinen kompletten Biervorrat einbüßte.Der Verlust des Armes schmerzte nicht allzu sehr, der wurde kurzerhand durch einen abgehackten Dämonenarm ersetzt, aber der des Bieres umso mehr. Und so kam es, dass Marty, getrieben von Rache und Durst, sich auf den Weg in die Unterwelt machte, um zum Einen sein geliebtes Hopfengetränk sowie den Verursacher des ganzen Dilemmas zu finden.Und hier setzt das Spiel ein. Auf den ersten Blick kommt es uns so vor, als wärt ihr in einem-Level des Jahres 1993 gelandet, so ähnlich ist das Design. Rot in rot kleidet sich jeder einzelne Abschnitt, kombiniert mit ein paar dunklen Braun- und Schwarztönen. Euer Ziel ist es, das Ende eines jeden Raumes so schnell wie möglich zu erreichen, daher das Speedrunners im Titel. Dabei bewegt ihr euch aus Sicht der ersten Person über schmale Stege, entzündet und aktiviert mit Hilfe eures feruerballschießenden Dämonenarms Schalter oder zerstört Hindernisse, die auf eurem Run zum Bier im Weg sind. Ihr umgeht schwingende Beile, überspringt Abgründe oder kehrt einfach mal die Gravitation um, damit ihr ein Level bewältigen könnt. Die Zeit wird dabei auf die Hundertstelsekunde genau gestoppt, damit ihr euch anhand der weltweiten oder internen (Freundes-) Liste vergleichen könnt. Übrigens gibt es in der Konsolenversion ein "Zeitlupen-Feature", das euch Sprünge und andere Präzision erfordernden Aktionen erleichtert, aber trotz verlangsamten Timer dennoch Zeit kostet. Diese Funktion ist Konsolen-exklusiv. Warum? Vielleicht liegt es an der Steuerung, die nicht so präzise wie mit Maus und Tastatur ist. Aber eventuell trauen die Entwickler den Konsoleros auch nicht denselben Skill zu wie den PC-Spielern...Seum spielt sich komplett kompetitiv; wahre Gegner, die ihr erledigen müsst, kommen so gut wie gar nicht vor. Was sich nicht so optimal anfühlt, ist die schwammige Steuerung. Durch den Umstand, dass ihr andauernd gegen die Bestzeit anrennt und ein Level sowieso innerhalb der vorgegeben Zeit schaffen müsst, rutscht ihr schnell mal über den Rand hinaus und landet öfter als euch lieb ist im Höllenfeuer. Die ursprüngliche Auslegung auf eine Tastatursteuerung bemerken wir dabei besonders stark. Die Bewegung mit dem Analogstick kann schnell frustig werden. In den Sprungpassagen ist ein genaues Timing nahezu unmöglich, da zum Einen der Sprung mit einer leichten Verzögerung stattfindet und zudem die First-Person-Perspektive dafür nicht gut geeignet ist.Was aber wirklich gut rüberkommt, ist der Soundtrack. Hämmernde Gitarrensoli, gepaart mit netten Drums plärren aus den Boxen und untermalen jeden Abschnitt auf die eigene metallene Weise. Fans des Musikstils drehen hier nochmal auf und genießen die Klänge. Andere gucken sich den Titel vielleicht dann mal an, wenn sie wirklich auf knifflige Jump-and-runs stehen.Pine Studios benutzt zwar den-Vergleich, um Seum zu beschreiben, allerdings fußt der hohe Anspruch eher auf die jeweilige knappe Zeitvorgabe, als auf dem Leveldesign. Die Idee, ein Spiel ausschließlich mit Speedruns auszustatten, ist nicht die schlechteste. Die Umsetzung allerdings nicht optimal. Wer trotzdem die Herausforderung annimmt, bekommt vom Umfang her eine ordentliche Anzahl an Levels, die den überschaubaren Preis wert sind. Ein kleiner Tipp: Versucht mal den Schwierigkeitsgrad zu ändern.