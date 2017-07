Path of Exile: The Fall of Oriath: Erweiterung erscheint am 4. August

PC XOne

Nach einer zweimonatigen Betaphase erscheint die Path of Exile-Erweiterung The Fall of Oriath am 4. August 2017, vorerst aber nur für den PC. Informationen über den kommenden Betatest für die XBox One sollen binnen einer Woche folgen.

Das neuseeländische Studio Grinding Gear Games um Chris Wilson hat angekündigt, dass die Storyerweiterung zum Action-RPG mit sechs neuen Akten Anfang August mitsamt einer neuen Challenge League "Harbinger" verfügbar sein wird. Im Gegensatz zu den Akten sechs bis acht, die bisher im Betatest zur Verfügung standen, werden die zwei finalen Abschnitte nach Veröffentlichung live ausbalanciert.

Noch diesen Freitag rollt GGG das neue System zur Verwaltung der kosmetischen Miktrotransaktionen (MTX) aus. Ihr müsst dann nicht länger durch viele unaufgeräumte Inventarbildschirme blättern, sondern könnt direkt im Helmslot alle anwendbaren Skins anzeigen lassen.

Die Erweiterung ist wie das Hauptspiel gratis, wenn ihr den Entwickler unterstützen wollt könnt ihr mehr Inventarplatz oder kosmetische Skins erwerben. Den Releasetrailer könnt ihr direkt hier ansehen.