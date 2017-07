Dragon’s Dogma - Dark Arisen: Trailer zum Konsolen-Release in Japan

PC 360 XOne PS3 PS4

Der japanische Entwickler und Publisher Capcom hat anlässlich des anstehenden Launchs von Dragon’s Dogma - Dark Arisen (Testnote: 7.5) für Xbox One und die PS4 in Japan einen neuen Gameplay-Trailer zum Action-Rollenspiel veröffentlicht. Bei dem Konsolenport handelt es sich um die PC-Version, die hierzulande ursprünglich via Steam erschien und in Japan nun zeitgleich mit der Konsolenversion am 5. Oktober dieses Jahres auf den Markt kommt.

Die Konsolenumsetzung wird laut dem Spielehersteller mit einer Auflösung von 1080p aufwarten. Zur Framerate wurden bisher keine Angaben gemacht. Im Westen soll die Xbox-One- und die PS4-Fassung ebenfalls im Herbst dieses Jahres erscheinen. Einen Release-Termin nannte Capcom jedoch bisher noch nicht. Der Preis in Japan liegt bei 3,700 Yen (zuzüglich Steuern), weshalb in den USA von etwa 35 US-Dollar (rund 30 Euro) ausgegangen wird. Sobald konkrete Infos zum westlichen Release vorliegen, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.