Observer: Horror hält ab Mitte August auf PC, PS4 und Xbox Einzug

PC XOne PS4 Linux MacOS

Das polnische Bloober Team (Brawl, Layer of Fear) hat den Termin für das Horror-Actionadventure Observer auf den 15. August 2017 festgelegt. In dem offiziell >observer_ betitelten Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Spezialeinheit-Polizisten Daniel "Dan" Lazarski, der eine mysteriöse Nachricht von seinem totgeglaubten Sohn erhält und sich in einer Stadt voller Gewalt und zwielichtiger Gestalten auf die Suche nach ihm macht. Das Survival-Adventure will dabei nicht mit den üblichen Jump Scares beeindrucken, sondern mit den Urängsten der menschlichen Psyche spielen. Dabei benutzt ihr unter anderem die Fähigkeiten des Hackens. Die Entwickler versprechen zudem ein "osteuropäisches Cyberpunk-Setting".

Synchronisiert wird die Hauptfigur vom aus den Niederlanden stammenden Hollywood-Schauspieler Rutger Hauer, der bereits in Filmen wie Sin City, Batman Begins und Blade Runner mitwirkte. Das aus Egosicht ablaufende Adventure kommt mit einer aufpolierten Unreal-4-Engine daher. Erscheinen wird Observer sowohl für PC, Mac und Linux als auch für die PS4- und Xbox-Konsolen.