Telltale: Neue Staffeln zu Batman, Walking Dead und The Wolf Among Us

PC XOne PS4

In einem ausführlichen Video haben die Adventure-Serientäter von Telltale Games Fortsetzungen zu drei ihrer erfolgreichen Titel angekündigt. So startet bereits am 8. August 2017 mit Batman - The Enemy Within die zweite Staffel um den Fledermaus-Mann aus Gotham City. Erst im kommenden Jahr soll hingegen das Noir-Abenteuer mit Märchen-Setting The Wolf Among Us in seine zweite Runde gehen. Die vierte und finale Staffel von The Walking Dead ist ebenfalls erst für 2018 geplant.

Unter dieser News findet ihr ein Entwicklervideo mit ersten Einblicken in die aktuellen Arbeiten, unveröffentlichtem Material aus den vorangegangenen Staffeln sowie Interviews mit den Synchronsprechern aus den Serien. Mit näheren Informationen oder Spielszenen zu den angekündigten Spielen hält sich Telltale Games jedoch noch zurück.