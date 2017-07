Ark - Survival Evolved: Entwickler verteidigt frühe Preiserhöhung

PC XOne PS4 Linux MacOS

Das Studio Wildcard sorgte in jüngster Zeit mit dem Titel Ark - Surival Evolved für Aufsehen. Der verlässt am 8. August 2017 den Early-Access-Status und erscheint zeitgleich als Disc-Version im Handel. Allerdings wurde bereits Anfang diesen Monats der Preis des Spiels auf Steam und im Xbox Live Marktplatz auf Vollpreisniveau erhöht (siehe auch Ark - Survival Evolved: Preis erreicht finales Niveau). So kostet die Steam-Version nun 59,99 Euro und die Version für Xbox One 69,99 Euro.

Den Betrag für die Survival-Action mit Urzeittieren einen ganzen Monat vor der finalen Veröffentlichung zu erhöhen rief kontroverse Reaktionen hervor. Prominent äußerte sich DayZ-Schöpfer Dean Hall. Hall kritisierte den nicht-finalen Zustand des Spiels und warf den Entwicklern vor, das Spiel einfach nur so früh wie möglich als Retail-Box veröffentlichen zu wollen (siehe auch Ark- Survival Evolved: DayZ-Macher findet Preiserhöhung unverschämt).

Gegenüber PC Gamer äußerte sich nun Lead Designer Jeremy Stieglitz zu den Hintergründen des neuen Preises. So sei es ursprünglich nicht geplant gewesen, den Preis Ark - Survival Evolved so früh anzuheben. Allerdings stieß Wildcard während der Vorbereitungen für den Retail-Launch auf ein Problem:

Die Händler und Zulieferer wollten das Spiel nicht annehmen, wenn die digitale Version günstiger als die Ladenversion war. Sie meinten, das würde ihr Verkaufspotential untergraben.

Die Händler hatten noch eine Forderung, so Stieglitz weiter. Sie wollten Ark - Survival Evolved auch nicht im Sortiment, wenn sie das Spiel nicht vorher zur Vorbestellung anbieten könnten. Dadurch duldete die Preiserhöhung keinen Aufschub. Stieglitz verteidigt außerdem den Zustand des Spiels:

Es hätten in drei Wochen sowieso 60 Dollar gekostet und wir würden kein Spiel veröffentlichten, das diesen Preis in unseren Augen nicht rechtfertigt.

Der Lead Designer drückt sein Verständnis über den Ärger der Leute aus, denn auch er findet diese Entwicklung unglücklich. Der Entwickler sah aber keinen anderen Weg, denn ohne diese Entscheidung hätte Wildcard jedoch keine physische Version veröffentlichen können. Die komplette Stellungnahme findet ihr in den Quellen verlinkt.