Titanfall 2: Update am 25.7. bringt Horde-Modus // Gratis-Wochenende

PC XOne PS4

Titanfall 2 (im Test, Note 8.0) erhält am 25. Juli 2017 einen weiteren kostenlosen DLC. Das Kernstück des Updates ist der neue Modus Frontier Defense. In diesem verteidigen bis zu vier Spieler kooperativ ein Objekt gegen fünf Wellen an immer mächtigeren Gegnern. Das tun sie wie gehabt in akrobatischen Schusswechseln zu Fuß oder am Steuer ihrer Titanen, mächtiger Kampfroboter.

Zusätzlich können mit verdienten Punkten zwischen den Wellen Werkzeuge zur Unterstützung angefordert werden. Der neue Modus führt auch eine weiteres Rangsystem für die Titanen ein, mit dem sich exklusiv auf diesen Modus beschränkte Upgrades freischalten lassen. Der Modus wird über fünf Schwierigkeitsgrade verfügen und mit fünf verschiedenen Karten starten.

Des Weiteren bringt das Update neue Karten für die anderen Mehrspieler-Modi. Auch neue kostenpflichtige kosmetische Inhalte sind dazugekommen. Die komplette Liste der Neuerungen findet ihr in den Quellen verlinkt. Direkt unter dieser News könnt ihr zudem den Trailer zum Upgrade ansehen.

Am Wochenende nach Veröffentlichung des kostenlosen DLC bietet euch ein Gratis-Wochenende vom 28. bis zum 30. Juli die Gelegenheit den Shooter auf PC, Xbox One und PS4 anzuspielen. Die Probeversion umfasst Trainingsmodus, eine Storymission und alle Multiplayer-Modi.