Assassin’s Creed Origins: Ubisoft über Verkaufserwartungen

PC XOne PS4

Im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Quartalszahlen hat der französische Entwickler und Publisher Ubisoft eine offizielle Verkaufsprognose für sein kommendes Action-Adventure Assassin’s Creed - Origins (Preview) abgegeben. Dabei zeigten sich der Chief Executive Officer Yves Guillemot und Chief Financial Officer Alain Martinez eher zurückhaltend.

Zunächst erwähnte Guillemot die erste Präsentation des Titels auf der diesjährigen E3 in Los Angeles und gab an, dass der Titel mit sehr positiven Reaktionen seitens der Spieler und der Presse empfangen wurde. Diese zeigten sich vor allem von der Qualität des Spiels, dem Rollenspiel-Aspekt, dem Setting, der Größe des Spiels, sowie der Vielfalt der Action beeindruckt.

In Hinblick auf die Verkäufe nannte Martinez zwar keine konkreten zahlen, sagte allerdings, dass Ubisoft einen höheren Absatz als noch bei Assassin’s Creed Syndicate (Testnote 7.5) erwartet. Gleichzeitig setzte der CFO die Prognose unter den Verkaufszahlen von Assassin's Creed Unity (Testnote: 9.0) und Assassin's Creed 4 - Black Flag (Testnote: 8.0) an. Auch wenn die Schätzung eher vorsichtig ausfällt, sieht Guillemot ein großes Verkaufspotential in dem neuen Titel, während Martinez ergänzt, dass die Verschiebung von Rockstars Red Dead Redemption 2 Ubisoft ein besseres Zeitfenster für die Veröffentlichung seiner Spiele beschert.