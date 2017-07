Humble Store: Telltale-Games-Bundle gestartet

Adventure-Fans sollten einen Blick in den Humble Store werfen. Dort wird aktuell das Humble-Telltale-Games-Bundle mit ausgewählten Spielen aus dem Portfolio des Studios angeboten. Das Paket umfasst unter anderem Spielserien, wie The Walking Dead, Game of Thrones, Tales from the Borderlands, Sam & Max, Minecraft - Story Mode und Batman für die Steam-Bibliothek. Die meisten Spiele liegen zudem auch als Mac-Versionen vor.

Den Preis bestimmt ihr wie gewohnt selbst und könnt euren Beitrag zwischen dem Entwickler, Humble Tip, sowie drei Wohltätigkeitsorganisationen aufteilen, von denen eine von euch frei gewählt werden kann. Nachfolgend das komplette Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,85 Cent):

Sam & Max - Season 1

Sam & Max - Season 2

Puzzle Agent

Puzzle Agent 2

Bone - Episode 1 & Episode 2

Hector - Badge of Carnage

Telltale Texas Hold'em

Poker Night at the Inventory

The Walking Dead - Staffel 1 (Testnote: 8.5)

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 7,75 US-Dollar (6,76 Euro):

Ab einem Betrag von mehr als 15,00 US-Dollar (13,09 Euro):