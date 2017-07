Life is Strange - Before the Storm: Neues Behind-the-Scenes-Video

PC XOne PS4

Deck Nine hat ein neues Entwicklervideo zum kommenden Episoden-Adventure-Prequel Life is Strange - Before the Storm (im Anspielbericht) veröffentlicht. Gleichzeitig gab das Studio auf dem offiziellen Blog bekannt, dass die Schauspielerin, Synchronsprecherin, Regisseurin und Drehbuchschreiberin Ashly Burch als beratende Autorin die Entwicklung des Spiels begleitet.

Burch lieh der Protagonistin Chloe Price in dem „Vorgänger“, Life is Strange (Testnote: 8.0), ihre Stimme und wurde für ihre Leistung mit dem Golden Joystick Award (Performance of the Year) ausgezeichnet. In der Vergangenheit war sie darüber hinaus unter anderem auch in Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) als Nadia, in Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) als Aloy und Elizabet Sobeck, sowie in Marvel's Guardians of the Galaxy (im Test) als Nebula zu hören.

In dem Video, das ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, kommen neben Ashly Burch auch der Hauptautor Zak Garriss und die Schauspielerin Rhianna Devries (die neue Stimme von Chloe) zu Wort, um über die Story und die Charaktere des Spiels zu sprechen. Life is Strange - Before the Storm wird ab dem 31. August für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.