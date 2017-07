The Evil Within 2: Vorbesteller-Bonus und Gameplay-Trailer

PC XOne PS4

Bethesda Softworks hat auf seiner Homepage den Vorbesteller-Bonus für Tango Gameworks’ kommendes Survival-Horror-Adventure The Evil Within 2 bekanntgegeben. Frühkäufer, die sich dafür entscheiden, den Titel noch vor der offiziellen Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres zu erwerben, werden demnach mit dem sogenannten Last Chance Pack belohnt.

Der DLC umfasst eine Handfeuerwaffe mit Feuerstoß, die laut dem Publisher ausschließlich in diesem Paket enthalten sein wird. Die passende Munition für das Schießeisen werdet ihr sowohl im Spiel finden, als auch selbst herstellen können. Der DLC enthält darüber hinaus Waffenteile und Herstellungskomponenten, mit denen ihr eure Lieblingswaffe verbessern, Munition herstellen oder schon zu Beginn Fallen für eure Widersacher basteln könnt. Abgerundet wird das Ganze durch einen Erste-Hilfe-Koffer, der euren Fortschritt im Spiel erleichtert.

Passend zur Bekanntgabe wurde auch der neue Gameplay-Trailer „Survive“ veröffentlicht, der euch einen weiteren Einblick in die Geschichte rund um Sebastian Castellanos liefert. The Evil Within 2 wird am 13. Oktober dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.