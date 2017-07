PC XOne PS4 Linux MacOS

Ein Tatort in der taktischen Übersicht.

Blutiges Handwerk

In Verstecken können uns die Polizisten nicht entdecken, auch wenn sie direkt davor stehen.

Ablenkung durch Lärm

Bonus-Inhalte

Einer der freischaltbaren Bonus-Level, inspiriert durch den Film "Einer flog über das Kuckucksnest".

Fazit

Taktische 2D-Puzzle-Stealth-Action

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene

Preis: 14,99 Euro (Steam, GOG, auch für PS4 und Xbox One erhältlich)

In einem Satz: Anspruchsvoller Stealth-Puzzler für Putz-Fanatiker

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Hotline Miami einmal andersherum, denn das polnische Studio iFun4all schickt uns seit wenigen Tagen mitin die 70er, um dort als Tatort-Reiniger die Spuren der Mafia und eines Serienmörders aufzuräumen. Was das Spiel taugt, erfahrt ihr in unserem neuesten Indie-Check.Bob Leaner ist ein Cleaner. So bezeichnet die Mafia jemanden, der hinter ihnen aufräumt und Beweise verschwinden lässt. Unser Bob hat sich auf Leichen und Blutspuren spezialisiert, die er von Tatorten seiner Mafia-Freunde entfernt. Einerseits um seine Schulden bei Joe zu begleichen, andererseits weil es das einzige zu sein scheint, was er gut kann. Zu seinen Klienten gesellt sich aber auch eine mysteriöse Figur, die irgendwie mit dem Echo-Killer zu tun hat. Dieser Serienmörder hinterlässt in der ganzen Stadt immer bizarrer werdende Leichenstapel, die selbst Bob erschüttern lassen. Aber die Aufträge werden gut bezahlt und irgendwie muss er ja die Wett-Schulden bei der Mafia auch wieder loswerden. Erzählt wird das ganze über kurze, komplett ins deutsche übersetzte Text-Einblendungen, die wir in den Leveln zu lesen bekommen.Spielmechanisch beschränkt sich Serial Cleaner auf drei Aktionen: Leichen aufsammeln und entweder im eigenen Auto oder speziellen Orten im Level entsorgen, sich vor den patrouillierenden Polizisten verstecken und mittels Staubsauger Blutflecken entfernen. Häufig müssen auch noch Beweismittel wie etwa die Mordwaffen eingesammelt werden. Das klingt im ersten Moment recht simpel, wird im Spielverlauf mit immer größeren Karten und mehr Gegnern aber schnell knifflig.Während die ersten Levels nur eine handvoll einfacher Polizisten mit sehr direkten Patrouillenwegen haben, werden es schnell mehr Gegner und schwieriger zu erreichende Ziele. Das Gemeine: Wir dürfen uns gegen die Polizei nicht selbst wehren, zudem laufen die Cops schneller als wir. Werden wir entdeckt, helfen nur Verstecke oder Abkürzungen wie Lüftungsschächte.In vielen Levels können wir die Gegner aber auch anders ablenken, etwa indem wir ein Radio einschalten und die Polizisten von dem Lärm anlocken lassen. Das hält zwar nicht sehr lange, reicht aber oft, um ungesehen einen Patrouillenweg zu passieren und eine Leiche einzusammeln. Von dem nun verschwundenen Beweisstück irritiert, verweilen die Gegner auch noch kurz am Fundort und geben uns so die Möglichkeit zu entkommen. Allerdings verursachen wir mit dem Mehr an Gewicht auf der Schulter auch mehr Lärm beim Laufen und müssen daher auf weitere Wachen aufpassen. Manchmal können wir Gegenstände verschieben, um die Routen der Gegner zu ändern oder sie sogar in einzelne Räume einzusperren.Oft sehr gut getarnt verstecken sich in vielen Levels Filmrollen und Magazine. Mit Letzteren schalten wir Outfits für unseren Charakter frei, die aber nur für optische Abwechslung sorgen. Die Filmrollen hingegen bieten Zugang zu zehn Bonus-Leveln, die durch Filme inspiriert wurden. In "Cleaning the Nest", beziehungsweise auf deutsch "Einer säuberte das Kuckucksnest", müssen wir in einem Krankenhaus putzen. Diese Aufträge haben nichts mehr mit den 20 Story-Missionen zu tun, erhöhen aber die Gesamtzahl auf 30 Levels.Der Schwierigkeitsgrad von Serial Cleaner steigt nach den ersten drei Missionen rapide an, und kaum ein Level lässt sich im ersten Versuch bewältigen. Da die Leichen, Blutspuren und anderen zu entsorgenden Beweismittel immer mit leichtem Zufallsfaktor auf den Karten platziert werden, muss man sich für den nächsten Anlauf auch immer leicht neue Taktiken überlegen. Die Geschichte übersteigt kaum das Niveau eines Groschenromans und wird mit den kurzen Texteinblendungen auch nicht sonderlich gut präsentiert. Dafür gefällt uns die zum 70er-Jahre-Setting passende Grafik mit ihren vielen Pastelltönen und schön gezeichneten Hintergründen. Noch besser passt der Soundtrack, der zwischen Disco-, Funk- und Rocksongs wechselt und wirklich gut gelungen ist.