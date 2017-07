Fifa-Reihe: Electronic Arts sichert sich Bundesligarechte bis 2022

Bundesliga International, der Rechteinhaber für interaktive Unterhaltungsprodukte der Bundesliga und der 2. Bundesliga, hat heute mitgeteilt, dass sich Electronic Arts die Lizenzrechte im Bereich Matchsimulation bis 2022 gesichert hat. Damit wird die Fifa-Reihe weiterhin mit allen Originalnamen und -stadien erscheinen. Das gilt nicht nur für die Fußballsimulationen, sondern auch für die Managerspiele.

Die japanischen Publisher Konami und Sega haben sich indes erstmals die Rechte nur für Fußball-Managerspiele gesichert. Die beiden Firmen haben in der Vergangenheit bereits Manager-Simulationen entwickelt, wegen fehlender Lizenzrechte wurden diese bisher in Deutschland jedoch nicht vertrieben. Alle Lizenzen gelten weltweit, auf allen Plattformen und in allen Sprachen. Einen Kaufpreis für die entsprechenden Rechte nannte Bundesliga International nicht.