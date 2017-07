Kommt bald eine zweite Batman-Staffel von Telltale Games?

PC 360 XOne PS3 PS4 iOS Android

Batman - The Telltale Series - Staffel 1 - Episode 1 - Reich der Schatten ab 10,99 € bei Amazon.de kaufen.

Vom 20. bis 23. Juli findet die diesjährige San Diego Comic Con statt. Vor kurzem kündigte der Entwickler Telltale Games über Twitter an, es wird auf der Comic-Messe Neugikeiten vom Studio geben. Telltale Games entwickelt bekanntlich Lizenz-Spiele im Episoden-Format. Die ersten Mutmaßungen, welche existierenden Serien fortgesetzt werden, ließen nicht lange auf sich warten.

Ein überzeugender Hinweis auf eine der kommenden Ankündigungen wurde nun bei der neuseeländischen Freigabebehörde für Filme und Videospiele entdeckt. Im Archiv des Film and Video Labeling Body existiert ein Eintrag zur Altersfreigabe eines Spiels namens Batman - The Enemy Within. Als Regisseur wird Kent Mudle geführt, der diese Funktion bereits bei der ersten Staffel mit dem Namen Batman - A Telltale Series (im Test, Note 8.5) inne hatte.