Nidhogg 2: Release am 15. August 2017

PC PS4 MacOS

Mit einem neuen Trailer gab Entwickler Messhof den offiziellen Erscheinungstermin von Nidhogg 2 bekannt: Ab dem 15. August 2017 können Spieler auf PC, Mac und PS4 wieder Mann gegen Mann darum kämpfen, als Opfer für eine Riesenschlange zu dienen.

Der Erstling zeichnete sich durch eine leicht zu erlernende, aber vielseitige Kampfmechanik aus. Gleichzeitig besaß er jedoch eine minimalistische Pixelgrafik mit zwei lediglich farblich verschiedenen Duellanten. Es gab zudem nur eine Waffe: Den Degen. Nidhogg 2 dagegen setzt auf eine bunte Zeichentrickgrafik und bietet nun verschiedene Figuren sowie vier Waffen. Zusätzlich wurde die Zahl der Levels von vier auf zehn aufgestockt.

Das Ziel in Nidhogg besteht darin, die namensgebende Schlange am Ende einer aus mehreren Bildschirmen bestehenden Arena zu erreichen. Das Recht, die Bilschirme zu wechseln geht stets an den, der den letzten Treffer gegen den Gegner landete. So fechten die Kontrahenten konstant darum, weiter den gegenüberliegenden Enden der Arena zustreben zu dürfen.