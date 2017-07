American McGee: "Hört auf, mich nach einem neuen Alice-Spiel zu fragen"

PC 360 PS3 iOS

Auf seinem Blog bezog der Game Designer American McGee Stellung zur Möglichkeit eines dritten Teils seiner Alice-Reihe. Genauer gesagt bat er die Fans der Spiele, ihn nicht mehr auf sozialen Medien mit Fragen zu einem Nachfolger zu bombardieren. Der Entwickler betont, der entscheidende Ansprechpartner in der Sache ist Publisher Electronic Arts:

EA besitzen und kontrollieren die Rechte an Alice und entscheiden über deren Schicksal. Das heißt, ein neues Spiel muss von ihnen bewilligt, produziert, veröffentlicht und vertrieben werden.

Zudem erklärte McGee, keinerlei Einfluss auf die Rechte an Alice oder die Entscheidungsprozesse bei Electronic Arts zu haben. Auch eine Crowdfunding-Aktion oder Alleingänge seinerseits stünden nicht zur Debatte. Er bittet daher, den Enthusiasmus für ein weiteres Spiel in seinem Alice-Universum an den Rechteinhaber zu richten. McGee ist zudem der festen Überzeugung, dass die Welt noch ein Spiel aus der Reihe sehen wird. An seinem Willen zur Mitarbeit soll es dabei nicht mangeln:

EA ist sich bewusst, dass ihr ein neues Alice-Spiel wollt und das R.J. Berg [Produzent und Autor der Alice-Reihe] und ich liebend gern bei Design, Narrativ und Entwicklung assistieren würden.

Bei den Alice-Spielen handelt es sich – wie der Name erahnen lässt – um freie Adaptionen der Nonsens-Erzählung Alice im Wunderland von Lewis Carrol. In der Rolle von Alice hüpft und kämpft der Spieler sich durch eine düster-makabere Version des Wunderlands. Der jüngste Teil der Reihe, Alice - Madness Returns, erschien im Jahr 2011 und wurde von McGees in Shanghai angesiedeltem Studio Spicy Horse entwickelt. Spicy Horse wurde 2016 geschlossen.