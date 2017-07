Total War - Warhammer 2: Die Norse als Pre-Order-Bonus / Trailer [U]

PC

Update um 20:45 Uhr

Inzwischen gaben Sega und Creative Assembly bekannt, um welches neue Volk es sich beim Pre-Order-Bonus handelt - es sind die Norse! Die barbarischen Nordmänner aus Norsca werden ab dem 10. August 2017 als „Norsca Race Pack“ für die Vorbesteller zum Download bereitstehen und zwei spielbare Fraktionen mit jeweils einem Legendären Kommandanten und passenden Einheiten umfassen (inklusive Kriegsmammuts, Trolle, Eiswölfe und gewaltiger Monolithe zur Ehrung finsterer Gottheiten). Separat wird der DLC zum Preis von 9,99 Euro angeboten.

Bei Steam könnt ihr aktuell zehn Prozent sparen und das Paket für 8,99 Euro vorbestellen. Passend zur Bekanntgabe haben die Macher auch einen neuen Cinematic-Trailer auf YouTube veröffentlicht, den ihr euch im Anschluss an dieser News zu Gemüte führen könnt.

Originalmeldung vom 18. Juli 2017 um 6:00 Uhr

Der Entwickler Creative Assembly hat auf dem hauseigenen Blog den Vorbesteller-Bonus für das im Herbst dieses Jahres erscheinende Echtzeitstrategiespiel Total War - Warhammer 2 bekanntgegeben. Demnach werden Vorbesteller und die Frühkäufer, die den Titel am Release-Tag oder kurz darauf erwerben, mit einem neuen spielbaren Volk belohnt, allerdings nicht in Total War - Warhammer 2, sondern im Vorgänger. Um welches zusätzliche Volk es sich handelt, soll laut dem Brand Director Rob Bartholomew noch diese Woche bekanntgegeben werden.

Wie der Macher in seinem Beitrag versichert, habe man aus dem Debakel mit dem Chaos Warriors Race Pack für Total War - Warhammer (Testnote: 9.0) gelernt. Die Chaoskrieger wurden damals exklusiv für die Vorbesteller angekündigt und sollten für normale Käufer nur als Feinde, jedoch nicht als spielbare Fraktion verfügbar sein. Nachdem sich jedoch zahlreiche Spieler über diese Entscheidung beschwert haben, lenkte der Publisher Sega ein und gab bekannt, dass die Chaoskrieger eine Woche nach dem Release auch für andere Spieler als separates DLC erscheinen. Für das neue Volk gilt daher die gleiche Regelung. Der Inhalt wird eine Woche nach der Veröffentlichung des Spiels für alle interessierte Käufer auch separat erhältlich sein. Der Brand Director betonte, dass die Inhalte nicht wie manche Spieler vermuten, aus dem Hauptspiel entfernt, sondern extra für die Vorbesteller und Frühkäufer erstellt wurden.

Wir haben bereits vorher darüber gesprochen, wie wichtig es für uns ist, dass mehr Leute das Spiel beim Release spielen. Aus diesem Grund ist es auch für uns von großer Bedeutung, dass Spieler, die ihr Geld schon im Vorfeld für unser Spiel ausgeben, oder den Titel noch in der ersten Woche erwerben, auch dafür belohnt werden. Wir können unser Marketing-Budget auf verschiedene Art und Weise einsetzen, um das Spiel zu bewerben, doch der beste Weg für uns das zu tun, ist, zusätzliche Inhalte dafür zu erschaffen.

Laut Bartholomew versucht Creative Assembly stets das Feedback der Spieler im Auge zu behalten. Aus diesem Grund habe man schon vor fünf Jahren damit aufgehört seine Bonusinhalte zu spalten und exklusiv nur über bestimmte Händler anzubieten und auch beim Chaoskrieger-DLC habe man sich die Kritik der Fans zu Herzen genommen. Man mache sich aber auch mehr Gedanken über die Inhalte an sich, weshalb das neue Volk viel besser zu den Inhalten in Bretonnia passen werde, als es noch bei den Chaoskriegern der Fall war. Die Kritik an Call of the Beastmen (Ruf der Tiermenschen) wurde ebenfalls gehört, weshalb beim neuen Volk diesmal auf eine begleitende Minikampagne komplett verzichtet wurde. Stattdessen bekommt ihr nun gleich vier legendäre Feldherren, die jeweils mit eigenen Unterfraktionen, einzigartigen Startpositionen, Questreihen, epischer Ausrüstung, Vorteilen und speziellen Mechaniken aufwarten werden. Den ganzen Beitrag könnt ihr euch unter dem Quellenlink durchlesen.