Call of Duty - WW2: Weitere bekannte Darstellerin für den Zombiemodus

PC XOne PS4

Auf der anstehenden Comic-Con in San Diego wird Activision bekanntlich den Zombiemodus aus seinem kommenden Ego-Shooter Call of Duty - WW2 (Preview) präsentieren. Nachdem vor wenigen Tagen bereits bekannt wurde, dass mit Elodie Yung (Marvel’s Daredevil) und David Tennant (Doctor Who) zwei bekannte Schauspieler engagiert wurden, um die beiden Charaktere Olivia Durant und Drostan Hynd im Zombiemodus zu verkörpern, hat nun eine weitere bekannte Darstellerin ihren Auftritt im Spiel via Twitter bestätigt. Demnach wird auch Katheryn Winnick in dem Modus zu sehen sein und die Rolle von Marie Fischer übernehmen.

Fans kenne Winnick unter anderem aus ihrer Gastrolle in Bones und vor allem aus dem historischen Drama Vikings, wo sie seit der ersten Staffel als Schildmaid Lagertha dabei ist. Ob ihr Charakter spielbar sein wird, oder nur als NPC auftritt, werden wir dann auf der Comic-Con erfahren. Das Event findet diese Woche, im Zeitraum vom 20. bis 23. Juli statt.