George A. Romero im Alter von 77 Jahren verstorben

Ohne Ihn wären unsere liebsten wandelnden Toten auch in den Videospielen nicht das, was sie heute sind: George A. Romero, der Erfinder des Zombie-Subgenres im Bereich der Horrorfilme, ist am gestrigen Sonntag verstorben, so die Angabe seines Managers Chris Roe. Romero wurde 77 Jahre alt.

Sein erster Erfolg gelang Romero 1968 mit Die Nacht der lebenden Toten. Der Film schockierte nicht nur durch seinen damals noch neuen Zombie-Hintergrund, sondern auch durch die darin enthaltene Gesellschaftskritik, unter anderem gegenüber dem Vietnamkrieg. Obwohl der Film nur 144.000 Dollar kostete, wurde er zum Erfolg. Aufsehen erregte Romero anschließend vor allem durch die Fortsetzungen seiner Dead-Reihe, insbesondere die weiterhin in Deutschland beschlagnahmten Dawn of the Dead und Day of the Dead. Romeros letzter Film, Survival of the Dead, stammt aus dem Jahr 2009.

Romero ist Sonntagnacht im engsten Kreis seiner Familie einem Lungenkrebsleiden erlegen.