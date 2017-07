Die neue Staffel Game of Thrones ist gestartet – und zumindest einer der beiden heutigen Montagmorgen-Podcast-Teilnehmer hat sie bereits vor dem Arbeitsbeginn angesehen. Doch keine Sorge, es bleibt Spoiler-frei, stattdessen konzentrieren sich Jörg und Christoph auch heute vornehmlich auf kürzlich gesammelte Spielerfahrungen, in Kürze zu veröffentlichte Inhalte und erfreulich kurzgehaltene User-Fragen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:33 Die letzten Worte und viel mehr Game of Thrones S7 gleich zum Anfang

S7 gleich zum Anfang 01:59 Deckt Jörg etwa ein Mystery Goal zum Tokio-Crowdfunding auf?

02:30 Mehr als 5.400 Euro sind schon erreicht – wir bedanken uns ganz herzlich

03:57 Der aktuelle Stand zu den TGS-Update-Berichten

04:47 Wir haben Dinge gespielt, unter anderem Rime (im Test: Note 7.5)

(im Test: Note 7.5) 05:25 Christoph spielt Danganronpa und hat eine Frage zu Visual Novels

und hat eine Frage zu Visual Novels 07:25 Jörg redet Quatsch, kommt dann aber doch zu PUBG (zur Stunde der Kritiker)

(zur Stunde der Kritiker) 10:13 Das The Surge-Let's-Play könnte langsam aber sicher ein Ende finden

könnte langsam aber sicher ein Ende finden 12:40 Christoph hat außerdem Splatoon 2 gespielt, womit wir die Vorschau einleiten

gespielt, womit wir die Vorschau einleiten 12:52 Jörg muss noch etwas zu Knack 2 (Mark Cerny und Jörg im Video) loswerden

(Mark Cerny und Jörg im Video) loswerden 13:57 Jetzt aber wirklich zur Vorschau: Blitzkrieg 3 Complete und Splatoon 2 im Test, Heinrichs und Jörgs Uncut-Stunden zu Playerunknown's Battlegrounds und Shadow Tactics auf Konsole im Premium-Wunschartikel

Complete und im Test, Heinrichs und Jörgs Uncut-Stunden zu Playerunknown's Battlegrounds und auf Konsole im Premium-Wunschartikel 15:16 Ein kurzer Einschub zum Thema "Wunschartikel von Praktikanten"

15:56 Die Destiny 2 -SdK kommt vermutlich erst Anfang nächster Woche

-SdK kommt vermutlich erst Anfang nächster Woche 16:56 Gedanken zum nächsten möglichen Let's Play

17:46 endymi0n erkundigt sich, was wir im Steam-Sale gekauft haben

erkundigt sich, was wir im Steam-Sale gekauft haben 18:43 Anonymus möchte wissen, warum die Anzeigenumsätze zurückgehen ...

möchte wissen, warum die Anzeigenumsätze zurückgehen ... 20:59 ... und ob die Beschränkung anonymer Kommentare einen Anteil daran hat

23:07 Maulwurfn wünscht sich einen Test zu Ultimate General: Civil War

wünscht sich einen Test zu 24:14 Lemmiwinks fragt nach einem Let's Play zu Yakuza Kiwami

fragt nach einem Let's Play zu Yakuza Kiwami 25:03 Zaroth erinnert sich an die Ankündigung einer Abo-Aktion für Bestandskunden

erinnert sich an die Ankündigung einer Abo-Aktion für Bestandskunden 25:30 "Was wurde aus der Viertelstunde zum Xcom 2 -Addon?", fragt Oranje

-Addon?", fragt 32:00 COFzDeep möchte wissen, wie unsere perfekte Pizza aussieht

möchte wissen, wie unsere perfekte Pizza aussieht 35:29 Jörg gibt MueKE persönliche Tipps zur Jetlag-Vermeidung

persönliche Tipps zur Jetlag-Vermeidung 40:19 So viel geredet, da fällt die Verabschiedung etwas holprig aus

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, jetzt auch via YouTube. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes. Eure Userfragen stellt ihr bitte wie gewohnt in den Kommentaren.