Atari Box: Hersteller gewährt einen ersten Blick auf die neue Konsole

Nachdem Atari Anfang Juni mit der Atari-Box offiziell seine neue Konsole ankündigte, gewährt der Hersteller nun auch einen ersten Blick auf das kommende System. Mit den veröffentlichten Bildern, die die Box aus verschiedenen Perspektiven zeigen (siehe unsere Bildergalerie), verraten die Macher auch ein paar erste Details. Laut der Beschreibung möchte man mit dem Gerät sowohl alte Fans begeistern, als auch neue Anhänger gewinnen. Zum Design heißt es:

Vom klassischen Atari-Design (wie den ikonischen Holzelementen, geriffelten Linien und dem gehobenen Rückenteil) inspiriert, haben wir ein geschmeidiges Äußeres erschaffen, mit Linien, die nahtlos das Gehäuse des Produkts umfließen und einem Frontpanel, das entweder aus Holz oder Glas besteht und von einem Logo geschmückt wird. Es gibt Indikator-Lichter, die durch das Material leuchten und eine Reihe neuer Ports (HDMI, 4x USB und SD). Letztere deuten bereits moderne Hardware im Inneren der Konsole an. Das bedeutet, dass wir nicht nur klassische, sondern auch moderne Spielinhalte liefern werden. Wir planen das Gerät in zwei Editionen (Holz- und Schwarz-Rot-Version) zu veröffentlichen.

Weitere Details, wie konkrete Spezifikationen, Spiele, Features, den Preis oder Release-Termin will der Hersteller Schritt für Schritt bekanntgeben und dabei auch das Feedback der Community im Blick behalten. Man habe in den kommenden Monaten noch viele Meilensteine, Herausforderungen und Entscheidungen vor sich und werde die Fans via Status-Updates über die eigenen Fortschritte informieren. Möglicherweise werden wir schon im kommenden Monat auf der anstehenden gamescom (22. bis 26. August) in Köln mehr zu dem Gerät erfahren.