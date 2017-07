Xcom 2: War of the Chosen: Preis sorgt für Unmut unter den Spielern

PC XOne PS4

Vor wenigen Tagen gaben Firaxis Games und 2K Games den Preis für die kommende Erweiterung War of the Chosen (Preview-Video) zu Xcom 2 (Testnote: 9.0) bekannt und sorgten damit offenbar für Unmut bei den Fans. Die 39,99 Euro, die für das Add-on verlangt werden, sind nach Meinung einiger Spieler viel zu hoch, auch wenn die Macher betonen, dass der Content „sehr umfangreich“ und größer als bei Xcom: Enemy Within (Testnote: 9.0) sein wird.

In der mehr als 600 Beiträge umfassenden Diskussion auf Steam gibt es gemischte Reaktionen zu dem Thema. Während einige Verständnis für die Bepreisung zeigen, empfinden andere die 40 Euro für eine Erweiterung schlicht als „maßlos übertrieben“. Nach Meinung der Kritiker wären hier eher 20 bis 30 Euro angemessen, weshalb der eine oder andere nun lieber „bis zum nächsten Sale warten“ möchte. Dass 2K Games aufgrund dieser Kritiken noch reagieren und an dem Preis drehen wird, ist erfahrungsgemäß eher unwahrscheinlich. Xcom 2: War of the Chosen wird ab dem 29. August dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.