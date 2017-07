The Evil Within 2: Story-FAQs sollen auf den Nachfolger vorbereiten

PC XOne PS4

The Evil Within 2 ab 59,98 € bei Amazon.de kaufen.

Bethesda Softworks hat auf der hauseigenen Homepage einen FAQ-Artikel veröffentlicht, der die offenen Fragen der Fans zur Geschichte von The Evil Within (Testnote: 8.5) in den Foren aufgreift und diese ausführlich beantwortet. Der umfangreiche, deutschsprachige Beitrag soll laut dem Publisher die Spieler auf den kommenden Nachfolger The Evil Within 2 vorberieten und nicht nur Einsteigern helfen, sondern auch das Wissen der Spieler des ersten Teils auffrischen, deren letzte Spiel-Session im Hauptspiel und den beiden Story-DLCs schon etwas zurückliegt.

Wie Bethesda betont, sind keine Vorkenntnisse nötig, um in den Nachfolger zu genießen, doch wer zur Vorbereitung gerne ein paar Hintergrundinfos hätte, kann sich die FAQs zu Gemüte führen. Für Spieler, die noch den Erstling spielen wollen, ist hier vielleicht eine Spoilerwarnung angebracht. Wenn ihr den Vorgänger unbehelligt erleben wollt, solltet ihr die Finger von dem Artikel lassen. The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober für PC, Xbox One und die PS4.