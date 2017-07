Kingdom Hearts 3: Release-Zeitraum, Infos und Trailer von der D23 Expo

XOne PS4

Square Enix hat auf der diesjährigen D23 Expo im kalifornischen Anaheim neue Details zum kommenden Japano-Rollenspiel Kingdom Hearts 3 verraten. Zum einen wurde mit 2018 offiziell ein grobes Release-Zeitfenster genannt und damit bestätigt, dass eine Veröffentlichung in diesem Jahr nicht mehr zu erwarten ist. Zudem wurde ein neuer Trailer präsentiert, der nicht nur neue Spielszenen zeigt, sondern mit Toy Story auch eine neue Story-Welt enthüllt, die laut dem Game Director Tetsuya Nomura exklusiv und vorlagengetreu für den Titel kreiert wurde.

Eine weitere Überraschung gab es mit der Ankündigung eines zweiten Hauptcharakters, der neben Sora spielbar sein wird. Um wen es sich handeln wird, wollte Nomura zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht sagen. Dafür verriet er, dass in Kingdom Hearts 3 sich bis zu fünf Charaktere gleichzeitig an den Kämpfen beteiligen können werden, während die Gruppe an sich natürlich weitaus mehr Charaktere umfassen kann. Auch auf die potentielle Umsetzung des Spiels für die Nintendo Switch ging der Entwickler ein. Hier heißt es allerdings nur, dass das Team sich aktuell nur auf die Xbox One und die PS4 fokussieren möchte. Nomura ließ allerdings durchblicken, dass man nach dem Launch des Spiels auf den beiden Plattformen auch „über weitere Möglichkeiten nachdenken“ könnte. Ausgeschlossen ist eine Switch-Version also nicht.