Star Wars - Battlefront 2: Behind-the-Scenes-Video zur Story-Kampagne

PC XOne PS4

Star Wars - Battlefront 2 ab 59,98 € bei Amazon.de kaufen.

Im kommenden Science-Fiction-Shooter Star Wars - Battlefront 2 werden die Spieler bekanntlich erstmals in die Rolle der imperialen Offizierin Iden Versio schlüpfen und eine Story-Kampagne aus der Sicht des Imperiums erleben. Im Rahmen der Disney-Fanmesse D23 Expo 2017 haben der Entwickler DICE und der Publisher Electronic Arts ein neues Video zu dem Titel präsentiert, das euch einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung gewährt.

In dem Videobeitrag kommen verschiedene Entwickler zu Wort, um über die Geschichte und die Charaktere des Spiels zu sprechen, darunter Game-Director Mark Thompson vom Motive Studio, Creative Executive Steve Blank und Managing Producer Orion Kellogg von Lucasfilm, sowie die Schauspielerin Janina Gavankar (True Blood, Sleepy Hollow), die die Protagonistin Iden verkörpert. Uhr lernt zudem Idens Vater und Flottenadmiral Garrick Versio kennen, der von Anthony Skordi (The Blacklist, Shooter) gespielt wird und könnt einen Blick auf die beiden anderen Schlüsselcharaktere Gideon Hask und Del Meeko werfen, die von Paul Blackthorne (Arrow, Flash) und TJ Ramini (Castle, Prison Break) zum Leben erweckt werden. Star Wars - Battlefront 2 wird ab dem 17. November für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.