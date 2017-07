GGG-Wochenverlosung KW 29

Jede Woche verlost GamersGlobal (neben der monatlichen Premium-Verlosung sowie weiteren Gewinnspielen) einen Preis unter seinen registrierten Usern. Gesetzt werden können bis zu 500 der in der Vorwoche verdienten GGG ( verlost GamersGlobal (neben der monatlichen Premium-Verlosung sowie weiteren Gewinnspielen) einen Preis unter seinen registrierten Usern. Gesetzt werden können bis zu 500 der in der Vorwoche verdienten GGG ( GamersGlobal-Gulden ). Jeder Gewinner kann frühestens vier Wochen später wieder mitmachen. Die Verlosung wird jeweils sonntags um Mitternacht aufgelöst, der Preis in aller Regel am nächsten Tag verschickt. Der Gewinner wird nur mit seinem Usernamen genannt. Nähere Infos rechts!

Nur angemeldete User ab Rang 5, Spieler können am Gewinnspiel teilnehmen.

Mit dem Preis unserer heutigen Wochenverlosung verschlägt es euch in eine Irrenanstalt. Im Story-Adventure The Town of Light schlüpft ihr in die Haut von Renée, die an den Ort zurückkehrt, an dem sie in den 1930ern als Jugendliche Schlimmes erlebt hat. Um die Chance zu nutzen, sie auf ihrer Reise zu begleiten,, müsst ihr nur ein paar GGG in den Topf werfen. Die genauen Regeln findet ihr auf der rechten Seite. Zu gewinnen gibt es die PS4-Version.