Destiny 2: Entwickler sprechen über den Sound im Spiel

PC XOne PS4

Bungie Studios hat über die US-Kollegen von IGN-First ein neues Video zu Destiny 2 (im Anspielbericht) veröffentlicht, das auf die Soundeffekte und die Musikgestaltung im Spiel eingeht. Laut dem Head of Audio Jay Weinland wollte das Team sicherstellen, dass der Titel mit wirklich einzigartigen Sound-Assets aufwarten kann. Dies betrifft nicht nur die Waffen, die ihr im PvP anhand von Schussgeräuschen erkennt, sondern auch die Umgebung, in der ihr eure Gegner diesmal lauter als eure eigene Teammitglieder hören werdet, so dass ihr eure Widersacher besser lokalisieren könnt und gewarnt seid, wenn sich ein Feind nähert.

Was die Musik angeht, so möchte Bungie laut Music Director und Composer Skye Lewin diese so ins Spiel integrieren, dass sie zwar die Geschichte und die Spielerfahrung mitträgt, dem Spieler dabei jedoch in gewissen Situationen keine bestimmte Stimmung aufzwingt.

Wir versuchen dem Spieler nicht durch die Musik zu sagen, was er fühlen soll, sondern setzen diese auf eine Weise ein, dass sie die Spielerfahrung unterstützt, ohne dabei über die Stränge zu schlagen. Das ist ein sehr schmaler Grat, den wir versuchen, nicht zu überschreiten. Manchmal werdet ihr zwar in der Lage sein, einfach der Musik zu lauschen und diese zu genießen, doch im Kontext zum Spiel muss diese das Gameplay unterstützen, andernfalls erfüllt sie nicht ihren Zweck.

Die Musik und die Soundeffekte seien laut Weinland aber auch bei anderen Dingen wichtig, wie etwa beim Öffnen einer Truhe und sammeln besonders seltener Gegenstände. Diese werden im Entwicklungsprozess am häufigsten überarbeitet und seien extrem schwierig auf den Punkt zu bringen, so dass sie sich „richtig anfühlen“. Destiny 2 wird ab dem 6. September dieses Jahres für Xbox One und die PS4, sowie am 24.Oktober für den PC erhältlich sein.