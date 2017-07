PES 2018: Open-Beta startet nächste Woche - Termin und Details

PC 360 XOne PS3 PS4

Im September dieses Jahres wird Konami mit PES 2018 (im Anspielbericht) den diesjährigen Ableger seiner Fußballsimulationsreihe für PC und Konsolen auf den Markt bringen. Fans der Pro-Evolution-Soccer-Serie werden schon in der kommende Woche den Titel im Rahmen einer Open-Beta anspielen können. Wie der Spielehersteller kürzlich via Twitter bekannt gab, findet die öffentliche Testphase im Zeitraum zwischen dem 20. und 31. Juli statt - allerdings nur auf der Xbox One und der PS4. Die PC-Spieler gehen offenbar, wie schon letztes Jahr, leer aus, zumindest wollte Konami zum aktuellen Zeitpunkt keine Beta für den Rechner bestätigen.

Passend zu dieser Ankündigung wurde in dem Tweet auch eine Grafik veröffentlicht (siehe Teaser-Bild), die euch die Details zu den Inhalten der Testphase verrät. So werdet ihr 1-gegen-1- und 3-gegen-3-Partien mit den Nationalmannschaften von Brasilien und Frankreich austragen können. Gespielt wird in der „Neu Sonne Arena“. Dabei handelt es sich um eine fiktive Version des sich im brasilianischen Sao Paolo befindenden Fußballstadions Allianz Parque. Vor dem Match lassen sich sowohl der Tag- / Nacht-Zyklus, als auch die Wetterbedingungen (Normal / Regen) bestimmen. Die PS4-Besitzer werden für die Teilnahme keinen PS-Plus-Abo benötigen. Für die Xbox-One-Spieler ist hingegen eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft erforderlich. PES 2018 wird am 14. September dieses Jahres für PC, Xbox One, PS4, Xbox 360 und die PS3 erscheinen.