Spider-Man: Insomniac möchte das ultimative Spidey-Erlebnis abliefern

PS4

Insomniac Games hat ein neues Video zu Spider-Man (Preview) veröffentlicht, in dem die Entwickler über das Storytelling und ihre Ziele mit dem kommenden Action-Adventure sprechen. Wie Art Director Jacinda Chew, Lead Writer Jon Paquette und Creative Director Bryan Intihar in dem rund dreiminütigen Clip erklären, gibt sich das Team große Mühe, eine spannende Story rund um den flinken Wandkrabbler aus New York zu erzählen. Dabei soll laut Chew nicht nur Spider-Man, sondern auch Peter Parker im Fokus der Erzählung stehen. „Wir versuchen die beiden Erzählstränge miteinander zu ver­we­ben, um eine Geschichte zu erschaffen, die nicht nur den Superhelden, sondern auch den Menschen dahinter zeigt.“

Bereits zuvor verrieten die Entwickler via Twitter, dass der Spider-Man im Spiel bereits acht Jahre aktiv und somit sehr erfahren sein wird, was auch Intihar nochmal im Video bestätigt. „Er ist wie ein Athlet auf dem höchsten Punkt seiner Karriere und er wird langsam richtig gut bei dieser ganzen Spider-Man-Sache.“ Der Entwickler erklärt, dass das Team sich Spidey als einen akrobatischen Kerl vorstellt, der sehr gut improvisieren kann und nicht nur stets nach Möglichkeiten schaut, wie er die Position seiner Gegner ausnutzen, sondern auch die unmittelbare Umgebung zu seinem Vorteil einsetzen kann. Laut Paquette wissen allerdings auch Spider-Mans Gegner, wie er agiert, weshalb er seine Fähigkeiten variieren muss.

Mit ihrer Vision von Spider-Man wollen die Entwickler das bisher bestes Spielerlebnis für die Fans des Superhelden abliefern. „Wir verstehen, was Spider-Man für viele Menschen bedeutet und wir machen das Spiel mit viel Herz und werden alles tun, was nötig ist, um den Leuten die ultimative Spider-Man-Erfahrung zu liefern - ein Spiel, auf das sie gewartet haben“, so Intihar. Spider-Man wird im kommenden Jahr exklusiv für die PS4 / PS4-Pro erscheinen.