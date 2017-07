New Nintendo 3DS: Produktion in Japan und Europa eingestellt

3DS

Nachdem Nintendo bereits vor wenigen Tagen bekannt gab, dass die Produktion des New Nintendo 3DS in Japan eingestellt wird, wurde der Stop nun auch für den europäischen Markt bestätigt. Für den amerikanischen Markt soll sich laut dem Hersteller derweil nichts ändern, denn dort wird das Gerät eher nur sporadisch, oder als Teil limitierter Bundles angeboten.

Der Produktionstop betrifft natürlich nicht den New Nintendo 3DS XL oder den Nintendo 2DS, die weiterhin in allen Regionen geliefert werden. Noch Ende diesen Monats, am 28. Juli 2017, wird bekanntlich auch der New Nintendo 2DS XL auf den Markt kommen, der hierzulande in Farbvarianten schwarz/türkis und weiß/orange zum Preis von 156 Euro erhältlich sein wird.

Der New Nintendo 2DS XL bietet die gleiche Bildschirmgröße wie der New 3DS XL, verzichtet aber, wie die Bezeichnung schon verrät, auf das 3D-Feature und ist leichter als der große Bruder. Wie Nintendos Reggie Fils-Aimé im März dieses Jahres verriet, möchte das Unternehmen mit dem Gerät vor allem die Vier- bis Sechsjährigen ansprechen, die gerade erst mit dem Spielen anfangen und sich für Mario Kart, Super Mario Bros oder Pokémon interessieren.