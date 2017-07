Jotun: Valhalla Edition für kurze Zeit kostenlos auf Steam und GOG

PC XOne PS4 WiiU Linux MacOS

Der Indie-Entwickler Thunder Lotus Games bietet an diesem Wochenende sein knackiges Action-Adventure Jotun in der „Valhalla Edition“ kostenlos auf Steam und GOG zum Download an. Die Aktion wurde anlässlich der Veröffentlichung des neuen Spiel des Studios, Sundered, gestartet, das derzeit auf Valves Online-Plattform um zehn Prozent reduziert angeboten wird.

Jotun wurde von der nordischen Mythologie inspiriert und erzählt die Geschichte der Wikingerkriegerin Thora, die einen ruhmlosen Tod starb und sich nun vor den Göttern beweisen muss, um Walhalla - die Halle der Einherjer (ruhmreich gefallenen Krieger) - zu erreichen. Dabei erkundet ihr weitläufige und mysteriöse Regionen des nordischen Fegefeuers und sammelt geheimnisvolle Runen, mit denen ihr die fünf Jotun - gigantische nordische Elementare - entfesselt. Diese müsst ihr mit Hilfe der euch verliehenen Kräfte bezwingen, um die Götter zu beeindrucken. Im Verlauf eures Abenteuers erfahrt ihr mehr über die Protagonistin, ihr Leben und auch ihren Tod. Das Spiel bietet handgezeichnete Animationen, authentische isländische Sprecher und einen stimmigen Soundtrack, der von Max LL komponiert wurde.

Wie der Studio-Gründer und CEO William Dubé in seinem Beitrag auf Steam betont, handelt es sich hierbei nicht um ein Gratiswochenende. Einmal in die Steam-Bibliothek verschoben, wird euch der Titel also auch nach dem Ablauf der Aktion dauerhaft erhalten bleiben.