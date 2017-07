Spieleveteranen-Podcast #99: Lode Runner Legacy, Freundorfer, G20-Gipfel

Die 100 Ausgaben sind beinahe voll und ihr könnt heute im Spieleveteranen-Podcast 99 schon mal in Vorfreude schwelgen. Jörg und Heinrich parlieren mehr als zwei Stunden munter über Aktuelles und Vergangenes, während sie in Spielemagazine auf dem Juli 1987, 1997 und 2007 blättern. Zwischendrin schaut auch Stephan Freundorfer vorbei, um sich in die Diskussion einzuschalten. Darüber hinaus geht es um Datenkassetten und historisch schlechte Übersetzungen von Computer- und Videospielen. In der Rubrik "Das neue Spiel" geht es um das jüngst veröffentlichte Lode Runner Legacy, das Jörg und Heinrich getestet haben. Hier findet ihr alle Themen des Spieleveteranen-Podcast #99 in der Übersicht:



0:00:15 Smalltalk

0:00:15 Hallo und willkommen.

0:01:12 Gastveteran Stephan berichtet, wie er den G20-Gipfel in Hamburg überlebt hat und erklärt, weshalb er sich zuletzt mit Entfeuchtern auseinandersetzte.

0:04:37 Gemischte News: Hier geht es um "This be book bad translation, video games!", ein Bilderbuch über schlechte Spieleübersetzungen, den verloren geglaubten SNES-Prototyp von Rayman , den es jetzt als Download gibt. Stephan besuchte das Archiv des Berliner Computerspielemuseums. Außerdem wurde das letzte Source-Code-Backup von The Pawn im Backofen wiederhergestellt.

0:24:37 Was haben die Veteranen zuletzt gespielt? Stephan hat Crash Bandicoot N Sane Trilogy auf der PS4 gespielt. Eine Spielesammlung, die die remasterten Neuauflagen der ersten drei, ehemals für die erste PlayStation veröffentlichten Serienteile von Naughty Dogs 3D-Jump-and-Runs enthält.

0:38:41 Ein paar andere Titel im Kurzabriß: Panthera Frontier (iOS, Android), Codex of Victory (iOS, PC, Mac, Linux), Super Mario Kart 8 Deluxe (Switch), Oceanhorn (Switch) und Zelda: Breath of the Wild (Switch).



0:48:27 Das neue Spiel: Lode Runner Legacy

0:49:19 Jörg und Heinrich haben sich ausführlich das seit gestern erhältliche Lode Runner Legacy angesehen und kramen in Erinnerungen an das Original von 1983. Warum macht das Spielprinzip eigentlich Spaß? Und warum kommen Jörg und Heinrich die Bungelings so bekannt vor?

0:57:38 Lode Runner Legacy enthält 150 klassische Levels sowie mehrere neue Spielvarianten. Was lohnt sich mehr: Puzzle- oder Adventure-Modus?

1:08:20 Ein paar Worte zum Egosicht-Modus und zum Leveleditor mit Steamworks-Anbindung.

1:11:14 In einem IGN-Interview von 1999 hatte Lode-Runner-Schöpfer Douglas Smith die Entstehungsgeschichte zusammengefasst.

1:13:18 Jörg und Heinrich schreiten zur Bewertung von Lode Runner Legacy und kommen ins Grübeln übers Wertungssystem. Sternchen oder 100er-System?



1:19:02 Zeitreise: Juli 2007, 1997, 1987

1:19:25 Beim Blättern in der GameStar 8/2007 erinnern sich die Veteranen unter anderem an Das Schwarze Auge - Drakensang , Assassin’s Creed , Overlord und Shadowrun .

1:27:25 Weiter geht es mit der PC Player 8/1997, die etwa ein Action-Special zu Shadow Warrior umfasst und in der sich Berichte zu Pro Pinball - Timeshock und X-com Apocalypse.

1:39:03 Zu guter Letzt greifen sich die Veteranen die Happy-Computer 8/1987 . Darin geht es etwa um Indizierungssorgen, Wizball, The Lurking Horror (auf dem Amiga sogar mir Sound), Superstar Ice Hockey und The Faery Tale Adventure.



