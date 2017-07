Steam: Gratis-Wochenende mit Battlerite und Disc Jam + neue Angebote

Bei Steam könnt ihr an diesem Wochenende nicht nur wieder eine Reihe von Spielen günstiger erwerben, sondern auch zwei ausgewählte Titel kostenlos ausprobieren. Bis zum kommenden Sonntag, den 16. Juli. um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) steht euch der PvP-Team-Arena-Brawler Battlerite (Early Access) zur Verfügung. Außerdem könnt ihr bis Montag um 19:00 Uhr das Action-Sportspiel Disc Jam anzocken. Beide Titel wurden zudem im Preis reduziert und es gibt noch weitere Rabatte auf Spiele, wie Crypt of the Necrodancer, Miscreated (Early Access), Deponia Doomsday (Testnote: 9.0) und das komplette F1-Franchise. Hier einige Beispiele aus dem Store (das gesamte Angebot findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben):