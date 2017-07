Days Gone E3-Demo: Entwickler zeigen eine alternative Herangehensweise

PS4

Im Rahmen der E3 2017 hat Sony Interactive Entertainment Bend Studio eine Demo zum kommenden Open-World-Action-Adventure Days Gone (Preview) präsentiert. Hinter den verschlossenen Türen zeigten die Entwickler dann einen alternativen Weg in der Demo, unter anderen Wetterbedingungen, mit veränderter Tageszeit und auch mit einer anderen Spielweise. Diese Demo wurde nun auch dem YouTube-Account von Playstation veröffentlicht.

Wie John Garvin, der Creative Director von SIE Bend Studio in seinem Beitrag auf dem offiziellen Playstation Blog verrät, spielen die Wetterverhältnisse im Spiel mehr als nur eine kosmetische Rolle und können die Spielerfahrung „maßgeblich“ beeinflussen. So wird der Schnee im Spiel laut dem Entwickler einen Einfluss auf eure Fähigkeit mit dem Drifter Bike haben. Die Kälte macht die Freakers außerdem stärker, während der Regen eine geräuschunterdrückende Wirkung hat, dafür aber gleichzeitig auch mehr Freakers am Tage anlockt. „Die Nacht bringt sogar noch mehr Freakers, verändert das Verhalten von Plünderern und mehr“, so der Macher.

Garvin macht zudem auf die sogenannte „Survival-Vision“ aufmerksam, mit der es euch im Spiel möglich sein wird, sich besser auf die unmittelbare Umgebung zu konzentrieren und so Fährten, Hinweise und Ressourcen zu entdecken. Ihr werdet zudem alle möglichen Dinge im Spiel finden, aus denen ihr tödliche Gegenstände herstellen könnt, darunter auch Fallen, die laut Garvin in Days Gone in Verbindung mit der Ablenkungsmechanik einen wichtigen Teil der strategischen Sandbox-Gefechte bilden. Darüber hinaus ist von dynamischen Events die Rede, die Hinterhalte, Fallen und andere Gefahren umfassen. Days Gone erscheint nächstes Jahr für die PS4.