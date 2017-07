Was anderes 25% Das Kamasutra 11% In 80 Tagen um die Welt 8% Der Name der Rose 8% Schöne neue Welt 6% Winnetou 6% Es 5% Die Bibel 4% Die Schatzinsel 4% Moby Dick 4% Der Graf von Monte Christo 4% Dracula 3% Alice im Wunderland 2% Faust 2% Der letzte Mohikaner 1% Wilhelm Tell 1% Die Dreigroschenoper 1% Die Welle 1% Vom Winde verweht 1% Americanah 1% Ben Hur 1% Romeo und Julia 1% Der Prozess 1% Oliver Twist 1% Stolz und Vorurteil 0%

News-Update (Ergebnis):Hattet ihr wirklich mit einem anderen Ergebnis gerechnet? Auf Platz 1 unserer Bestseller-Vorschläge als Vorlage für ein Spiel landete das, nur noch geschlagen von "weiteren Bestsellern", die nicht den Weg in unsere Vorschlag-Liste fanden. Auf den Plätzen 2 und 3 könnten sich unsere Leser auch zusowieSpieleumsetzungen vorstellen.Ursprüngliche News:Spiele zu Filmen gibt es massenhaft – und nicht selten handelt es sich dabei um eine Lizenzgurke. Spiele, die lediglich auf einem Buch oder einer Roman-Reihe basieren, sind da im Schnitt meist schon deutlich besser. CD Projekts-Reihe ( Test zu The Witcher 3 ), die sich den Romanen und Kurzgeschichtensammlung des polnischen Autorsbedient, sind nur ein Beispiel für derartige Adaptionen. Erstklassige Comic-Adaptionen wie Batman - The Telltale Series (im Test: 8.5 ) eine weitere. Es gibt sogar richtig gute Spiele, die sich vergleichsweise eng an die Roman-Vorlage halten, wie etwa Metro 2033 (im Test: Note 8.5 ), das auf dem gleichnamigen Roman des russischen Autorsfußen. Und Daedalic bringt im August eine spielbare Umsetzung vonhistorischem Roman Die Säulen der Erde (Preview ).Doch welche Roman-Adaption in Form eines Videospiels würdet ihr euch wünschen? Genau das möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren. Oder haltet ihr es eher wie der Fußballer, der einst auf die Frage eines Journalisten nach seinem Lieblingsbuch nur antwortete "Ich lese keine Bücher!"?Da wir auch hier natürlich nicht sämtliche denkbaren Buchtitel zur Wahl stellen können, beschränken wir uns zum einen auf Bücher, die als Bestseller gelten (was wir auch mit "meistgedruckt" oder auch "meistgelesen" gleichsetzen) und geben euch eine Vorauswahl. Dabei spielt es indes keine Rolle, ob es dazu bereits einmal eine Spielumsetzung gegeben haben sollte.Solltet ihr einen anderen Favorit haben, könnt ihr ihn uns in den Kommentaren unter dieser News aber wie immer euren persönlichen Liebling nennen. Fühlt euch wie jeden Sonntag auch herzlich dazu eingeladen, das Thema der Sonntagsfrage und Favoriten der Umfrageteilnehmer mit der Redaktion und den anderen Usern zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag um 10:00 Uhr abstimmen. Anschließend schließen wir die Umfrage und präsentieren euch das Ergebnis. Ihr habt eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.