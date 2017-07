Wolfenstein 2: Bockwurst-Werbung und Nazi-TV-Show in neuem Trailer

PC XOne PS4

Bethesda heute einen neuen Trailer zu Wolfenstein 2 - The News Colossus (E3-Preview) veröffentlicht. Spielszenen sind im unten eingebetteten Video auch zu sehen. So ähnlich wie beim auf der E3-Presskonferenz gezeigten Video handelt es sich allerdings um eine Art Liveaction-Trailer. Konkret geht um die Spielshow "German or else", die womöglich auch ein weiteres Indiz dafür ist, was wir schon in unserem Vorschaubericht schrieben, nämlich dass sich das Sequel nicht ganz so ernst nimmt wie das in The New Order noch teilweise der Fall war.

Der unten eingebettete Trailer verfügt zwar über deutsche Untertitel, ist ansonsten aber auch für alle geeignet, die die O-Ton-Version vorziehen. Wolfenstein 2 - The New Colossus erscheint am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.