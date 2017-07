GC 2017: Microsoft mit Xbox One X Hands-on, Xbox-FanFest und mehr

Microsoft hat seine Pläne für die diesjährige gamescom in Köln bekanntgegeben. Neben einer Live-Show mit Xbox Games Communications Manager Maxi Graeff (@GMaxee) und Xbox Social Marketing Manager Graeme Boyd (@AceyBongos), sowie einem Livestream anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Age-of-Empires-Franchises, steht dieses Jahr auch wieder das Xbox FanFest auf dem Programm. Auf der Messe gibt es darüber hinaus den ersten „Auftritt“ der Xbox One X in Europa und natürlich auch zahlreiche Spiele, darunter Exklusivtitel, wie Forza Motorsport 7 (Preview), die „Definitive Edition“ von Age of Empires und Sea of Thieves zu sehen.

Das Xbox-gamescom-Event beginnt am Sonntag, den 20. August 2017 und wird um 21:00 Uhr (deutscher Zeit) via mixer.com live übertragen. Am Montag darauf, den 21. August 2017, ebenfalls um 21:00, folgt dann ein Livestream zu Age of Empires: Definitive Edition und am Dienstag, den 22. August 2017 werden die Redmonder das Xbox FanFest veranstalten. Sobald die gamescom am 22. August offiziell ihre Tore öffnet, werden die Spieler zudem die Möglichkeit haben, selbst Hand an die kommende neue Konsole Xbox One X in der Xbox-Kabine zu legen. Der Messestand von Microsoft wird am Nordeingang in Halle 8 zu finden sein. Nachfolgend die Öffnungszeiten der Entertainment-Area (Halle 5-10) für die Privatbesucher im Überblick: