Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs auf 2018 verschoben

PC PS4

Das Rollenspiel Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs (Preview) wird nun doch nicht wie zuvor angekündigt am 10. November für PC und PlayStation 4 erscheinen. Das gab Akihiro Hino, Game Director des Spiels und Geschäftsführer des Entwicklerstudios Level-5, in einem Videobotschaft (siehe unten) bekannt. Er begründet diesen Schritt damit, dass man schlichtweg etwas mehr Zeit brauche, um das Spiel fertigzustellen. Zudem entschuldigte er sich für eine Aussage, die er im Rahmen eines Interviews auf der E3 gemacht habe und die nahelegte, Ni No Kuni 2 würde über Mehrspieler-Funktionen verfügen. Er habe die Frage schlichtweg falsch verstanden und gedacht, es wäre generell um Online-Funktionen wie Bestenlisten gegangen.

Als neuen Termin gab Hino den 19. Januar 2018 an, der weiterhin weltweit und sowohl für PC als auch für PlayStation 4 gilt.