Xcom 2: Die Erweiterung „War of the Chosen“ im neuen Entwicklervideo

Das Team von Firaxis Games hat ein neues Entwicklervideo zur kommenden Erweiterung War of the Chosen für Xcom 2 (Testnote: 9.0) veröffentlicht. In dem rund vier Minuten langen, Deutsch untertitelten Clip stellen euch die Entwickler mit den Schnittern und den Scharmützlern zwei der drei neuen Fraktionen vor. Diese stehen miteinander im Konflikt und Xcom versucht, die verfeindeten Seiten dazu zu bringen, ihre Differenzen beizulegen und sich gegen die Bedrohung durch die Horden der Verlorenen und die namensgebenden „Auserwählten“ zu verbünden.

Um die Streitigkeiten beizulegen, müsst ihr mit zwei Teams jeweils einen Vertreter der beiden Fraktionen zu einem gemeinsamen Treffpunkt eskortieren und bekommt es dabei nicht nur mit Schwärmen der Verlorenen, sondern auch mit der „Attentäterin“ zu tun. Sie ist eine der drei auserwählten Streiter der Ältesten, die beauftragt wurden, die Xcom zur Strecke zu bringen. Xcom 2: War of the Chosen wird ab dem 29. August für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.