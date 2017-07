The Surge: Demo zum Action-Adventure angekündigt

PC XOne PS4

The Surge ab 43,98 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler Deck 13 und der Publisher Focus Home Interactive haben eine Demo zu dem im Mai erschienenen Action-Adventure The Surge (Testnote: 8.5) angekündigt. Wie es auf dem offiziellen Twitter-Account heißt, wird die Anspielversion bereits in der kommenden Woche für alle drei unterstützten Plattformen (PC, Xbox One und die PS4) verfügbar sein.

In einer Reihe an weiteren Tweets bestätigte das deutsche Studio zudem, dass es sich bei der Demo um eine aktuelle Version handelt, die sowohl PS4-Pro-Unterstützung, als auch den seit Anfang Juni verfügbaren HDR-Support bieten wird. Wann der Download konkret nächste Woche auf Steam und in den Konsolen-Stores aufschlägt, wurde noch nicht präzisiert.