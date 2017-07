Humble Store: Mobile Bundle von Kemco und HperDevbox gestartet

Humble Store bietet ein neues Mobile Bundle zum Verkauf an, das einige ausgewählte Android-Titel von Kemco und HyperDevbox umfasst. Unter anderem bekommt ihr hier Titel, wie ExZeus 2, Generation of Chaos, Spectral Souls und Cross Hearts Arcadia. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den beiden Entwicklerstudios, Humble Tip und drei Wohltätigkeitsorganisationen aufteilen (von denen ihr eine selbst bestimmen könnt). Nachfolgend das komplette Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,88 Cent):

Bonds of the Skies Premium (ab v4.0+)

(ab v4.0+) Chronus Arc Premium (ab v2.0+)

(ab v2.0+) Generation of Chaos (ab v2.3+)

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 4,85 US-Dollar (4,25 Euro) :

Cross Hearts Arcadia (ab v1.6+)

Crystareino Premium (ab v2.0+)

(ab v2.0+) ExZeus 2 (ab v2.3+)

Ab einem Betrag von mehr als 5,00 US-Dollar (4,38 Euro):

Blazing Souls Accelate (ab v2.3+)

(ab v2.3+) Legna Tactica (ab v2.3+)

(ab v2.3+) Spectral Souls (ab v2.3+)

Zusätzlich verschenkt Humble auch für nicht Käufer die Soundtracks zu Bonds Of The Skies Premium, Chronus Arc Premium, Cross Hearts Arcadia, Crystareino Premium und Legna Tactica. Gebt einfach eure E-Mail-Adresse an, über die ihr den Download-Link erhalten wollt.