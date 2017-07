What Remains of Edith Finch: Xbox One-Version erscheint nächste Woche

PC XOne PS4

Bisher war das von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeierte Adventure What Remains of Edith Finch nur für den PC und die PS4 erhältlich. Wie Giant Sparrow Creative Director Ian Dallas jüngst via Xbox Wire bekannt gab, wird der Titel ab dem 19. Juli 2017 auch für die Xbox One als Download im Xbox Game Store erscheinen. Der Preis liegt bei 19,99 Euro.

What Remains of Edith Finch setzt sich aus einer Sammlung einzelner, mysteriöser Kurzgeschichten zusammen, die sich um eine Familie aus Orcas Island im Bundesstaat Washington drehen, auf der ein Fluch lastet. Ihr schlüpft in die Rolle von Edith Finch, die nach sieben Jahren in das alte Anwesen ihrer verstorbenen Familie zurückkehrt und herauszufinden versucht, weshalb sie die einzige noch lebende Finch ist.

Passend zur Ankündigung wurde auch ein kurzer Trailer veröffentlicht, der die Meinungen der internationalen Presse enthält. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.