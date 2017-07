Nintendo Switch: Erste Video-App erscheint diese Woche in Japan

Wer aktuell einen Blick in den eShop der Nintendo Switch wirft, findet dort ausschließlich eines: Spiele. Apps der Marken YouTube, Netflix, Amazon Video, Spotify und Co. finden sich dort bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Dass sich Nintendo allerdings nicht gegen Multimedia-Anwendungen sperren wird, machte Reggie Fils-Aimé, der Chef von Nintendo of America, bereits wenige Tage nach dem Launch der Konsole klar (siehe auch Nintendo Switch: Streaming-Apps für Netflix, Amazon und Co. sollen kommen).

Einen Anfang in dieser Sache macht nun der japanische Video-Dienst Niconico: Exklusiv in Japan erscheint diesen Donnerstag eine zugehörige App. Es bleibt abzuwarten, wann weitere Anbieter nachziehen und ebenfalls Programme abseits von Spielesoftware im eShop bereitstellen werden. Offizielle Infos seitens Nintendo oder der Anbieter hierzu stehen aus.