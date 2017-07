The Inner World - Der letzte Windmönch: Adventure-Sequel im September

PC XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Vor einiger Zeit wurde The Inner World - Der letzte Windmönch (Preview) mit einem taggenauen Release-Termin im Juli bei Steam geführt. Dass dieser Termin nicht gehalten werden kann, konnte man sich bereits denken. Nun hat der zuständige Publisher Headup Games seine Release-Liste für die kommenden Wochen und Monate veröffentlicht. Demnach wird das Abenteuer von Robert irgendwann im September starten. Im genannten Monat soll das Adventure für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. PC und PS4 werden sowohl als Boxversion als auch als Download-Fassung veröffentlicht. Eine Xbox-Fassung auf Disc ist nicht geplant.