Crackdown 3: Zehn Minuten Gameplay im Video / Neuigkeiten auf der SDCC

PC XOne

Zu Crackdown 3 wurde ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das euch rund zehn Minuten Gameplay aus dem Open-World-Action-Adventure präsentiert. Laut dem Betreiber des YouTube-Kanals theRadBrad wurden ihm die Spielszenen von Microsoft auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Im Clip könnt ihr einen Blick auf einen kleinen Bereich auf der Karte werfen, in dem die Entwickler einige Waffen und Fähigkeiten vorführen, die im Spiel zum Einsatz kommen.

Crackdown 3 wird am 7. November dieses Jahres für PC und die Xbox One erscheinen. Auf der anstehenden Comic-Con in San-Diego (20. bis 23. Juli), wird es ein Panel mit Senior Narrative Designer Dave Mongan, Senior Art Director Dave Johnson und Design Director Clint Bundrick geben, die nicht nur neues Material präsentieren, sondern auch „aufregende Neuigkeiten“ ankündigen wollen. Das Panel findet am 22. Juli, um 20:00 Uhr (deutscher Zeit) statt.